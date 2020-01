Nicki Bille dropper anke af dom på fire måneders fængsel

- Han tog beslutningen sent i går aftes. En tur i landsretten er en stor beslutning for de fleste, og det er ikke noget, man skal tage let. Der er mange, der i dagene op til overvejer tingene en ekstra gang. Det har Nicki så også gjort, siger advokat Asser Gregersen.

Den oprindelige dom fra byretten i fjor rummede en del forhold.

Bille blev dømt for at have truet en cyklist med en luftpistol i indre København og var i besiddelse af 0,26 gram kokain. De forhold erkendte han.

Derudover blev han dømt for at have slået en dørmand i ansigtet med knyttet næve, ligesom han truede en sygeplejerske, da han selv var indlagt for skudsår fra et haglgevær. Begge forhold nægtede han.