Nick Hækkerup på mindedag: Truslen mod jøderne lever stadig

På dagen for befrielsen har justitsminister Nick Hækkerup (S) holdt en tale ved et arrangement til minde om ofrene for Holocaust og andre folkedrab.

Her siger han, at det er vigtigt stadig at huske og mindes de millioner af mennesker, som blev slået ihjel som følge af Nazitysklands forsøg på at udrydde Europas jøder.

- Vi lever videre, men vi skal huske det, der er sket. Vores kamp mod antisemitisme er ikke slut, hverken i Danmark eller Europa.

- Vi står sammen med det jødiske samfund i den kamp. I står ikke alene, siger Nick Hækkerup i sin tale.

Regeringen har tidligere meddelt, at man er i gang med at udforme en handlingsplan mod antijødiske holdninger. Det er det, der kaldes antisemitisme.

Arbejdet blev sat i gang som en konsekvens af blandt andet hærværk mod en jødisk kirkegård i Randers i 2019 og nazistiske jødestjerner på postkasser i Silkeborg på årsdagen for Krystalnatten i 1938.

I sin tale siger Nick Hækkerup, at regeringen vil præsentere handlingsplanen i løbet af foråret.

Den vil berøre sikkerhedsindsatsen omkring de jødiske institutioner og kigge på indsatser i miljøer, hvor jødehadet vokser.

Men den vil også fokusere på, at der bredt i samfundet skal være fokus på at oplyse om Holocaust og jødisk liv, siger justitsministeren.

- Truslen mod jøderne lever desværre stadig. Både globalt, i Europa og i Danmark ser vi tragiske tegn på antisemitisme.

- Antisemitismen er en trussel mod os alle sammen. En trussel, jeg som justitsminister tager meget alvorligt, siger han.

Nazisterne var ved magten i Tyskland fra 1933 og frem til nederlaget i Anden Verdenskrig i 1945.

Nazistyret dræbte omkring seks millioner jøder i Tyskland og i de lande, Tyskland besatte under krigen. Også hundredtusindvis af andre, eksempelvis romaer, blev slået ihjel.

For mange af dem skete det i Nazitysklands koncentrationslejre, hvor de blev dræbt i gaskamre eller bukkede under for sult og sygdomme.

Omkring 6000 danskere omkom i koncentrationslejre.