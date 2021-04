Niårig pige i kritisk tilstand - blev påkørt på villavej

En niårig pige er blevet påkørt på en villavej i Tjele mellem Viborg og Randers.

Pigen er blevet fløjet til Aarhus Universitetshospital, og hendes tilstand er kritisk.

Det skriver tvmidtvest.dk og bt.dk.

Påkørslen er ifølge vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jesper Brøndum sket lørdag eftermiddag på en villavej, hvor pigen bor.

Pigen legede sammen med en veninde, da ulykken skete.

Hun løb angiveligt ud foran en bil og blev ramt af bilen.

- Hun pådrager sig alvorlige skader, formentlig også hovedskader. Ambulancehelikopteren kommer derud, og de erklærer hende i kritisk tilstand, så de flyver hende til Skejby, siger vagtchefen til tv-stationen.

Der er ifølge vagtchefen ikke noget, der indikerer, at bilisten - en 60-årig kvinde - skulle have kørt for stærkt.

Pigens forældre er underrettet om ulykken.