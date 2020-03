Ni er sigtet for at smugle kokain til Danmark fra Brasilien

En anklager fra Københavns Politi vil fredag bede en dommer i Københavns Byret om at varetægtsfængsle syv personer i en større sag om indsmugling af kokain.

Københavns Politi oplyser på Twitter, at de syv sammen med to andre torsdag blev anholdt og sigtet for indsmugling af ikke under 21 kilo kokain. To af de anholdte er dog blevet løsladt.