Ni anholdt for medvirken til tre drabsforsøg i bandestrid

Ni personer blev onsdag aften anholdt og sigtet for at have medvirket i tre drabsforsøg samt for i flere tilfælde at have været i besiddelse af våben.

Drabsforsøgene fandt sted 3. april i Husum samt 25. og 27. maj i Hvidovre, og politiet mener, at sagen har forbindelse til en verserende bandekonflikt.