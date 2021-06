Ni års fængsel til far - voldtog datter og søn fra de var små

Da en pige i Brøndby var seks år, begyndte hendes far at udsætte hende for overgreb og voldtage hende ugentligt. Også hendes bror blev udsat for overgreb, fra han var fem år, og voldtaget flere gange.

Fredag har Retten i Glostrup dømt den 43-årige far for overgrebene, der foregik gennem flere år. Ni års fængsel, lyder dommen, som et flertal af nævninger og dommere er kommet frem til.

Faren har under sagen nægtet skyldig og blandt andet forklaret, at børnene, der i dag er 11 og 9 år, havde fundet på anklagerne, fordi de savnede opmærksomhed fra deres mor.

Men den forklaring har retten ikke godtaget. Den har navnlig lagt vægt på datterens og sønnens troværdige forklaringer om overgrebene, og de blev støttet af andre vidner i sagen - herunder en forklaring fra børnenes storebror.

Sagen startede i oktober 2020, hvor Københavns Vestegns Politi fik en anmeldelse fra Brøndby Kommune om voldtægt og andre seksuelle overgreb begået af en far mod hans datter.

Manden blev varetægtsfængslet og senere tiltalt for disse forhold. Men i marts i år blev tiltalen mod ham udvidet til også at omfatte voldtægt og andre seksuelle overgreb mod hans yngste søn.

Foruden den lange fængselsstraf er faren idømt et såkaldt boligforbud, som betyder, at han ikke uden politiets tilladelse må have børn under 18 år i sin bolig. Han må heller ikke være hos personer, hvor der er børn under 18 år.