Netto-direktør: Ledige akademikere kan gøre karriere hos os

Netto-direktør Michael Løve forstår ikke, hvorfor et job i Netto bliver set som midlertidigt job for arbejdsløse, når det også kan være en vej ind til en god karriere.

- Et job i Netto er åbenbart blevet eksemplet på den type job, ledige skal tage, imens de venter på det "rigtige" job, skriver han.

- Når jeg kigger rundt om bordet til ledermødet i Netto er cirka halvdelen af teamet folk, som startede på gulvet i en butik og nu sidder med i ledelsen af en virksomhed, som omsætter for mange milliarder.

Fredag fortalte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til Berlingske, at ledige akademikere ikke skulle føle sig for fine til at sidde i kassen i Netto.

Coop, der ikke driver Netto men Irma, Brugsen og Kvickly, oplyste prompte, at kæder mangler masser af ansatte.

Ifølge informationsdirektør Jens Juul Nielsen var det intet problem, hvis akademikere tog en stilling og sagde op kort efter, fordi de havde fundet et job, der passede til deres uddannelse.

Michael Løve skriver, at han har stor respekt for jobsøgende, der har taget et arbejde, mens de er ledige. Men han forstår ikke, hvorfor Netto ikke lige så godt kunne være det drømmejob.

- Det er faktisk svært at blive en dygtig butiksmedarbejder, men man kan gøre en kæmpe forskel, og karrieremulighederne er fantastiske. Det er vel et godt udgangspunkt for et drømmejob, skriver han.

Netto er en del af Salling Group, der også driver kæderne Føtex og Bilka.