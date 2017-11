Netsvindel rammer hver dag 70 borgere i Danmark

Men det gigantiske købegilde og den efterfølgende julehandel er samtidig højsæson for netsvindlere og it-kriminelle, der bruger alle kneb for at stjæle dine penge, skriver Politiken fredag.

Alene i årets første 10 måneder er op mod 20.000 danskere blevet snydt for mere end 38 millioner kroner i nethandler, hvor varerne aldrig dukkede op, var rene kopier eller umulige at bruge, bytte og erstatte, skriver Politiken.

Det fremgår af en ny analyse, der som den første af sin art gennemgår de indberetninger, landets banker har fået fra borgere, der er blevet snydt i en nethandel.

- Tallene viser jo, at 60-70 danskere bliver snydt hver eneste dag på nettet. Og det er vel at mærke i den rolige periode.

- Nu venter de travle uger, det er derfor, vi forsøger at råbe danskerne op, siger Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør i bankernes brancheorganisation, Finans Danmark, til Politiken.

Han frygter, at det samlede svindelbeløb på onlinehandel vil nå op i nærheden af 50 millioner kroner inden nytår.

I et samarbejde med e-mærket, der certificerer og kvalitetsstempler danske netbutikker, opfordrer Finans Danmark danskerne til at lyntjekke de firmaer, de handler med.

Bedste bud på et faktatjek er at klikke på kolonnen "om os", hvor firmaerne typisk fortæller om deres baggrund. Det er ofte her, at fupmagerne afslører sig selv med fejl og forkerte oversættelser.

- It-kriminelle fejrer også black friday, for det er simpelthen dagen, hvor de kan demontere og bedøve selv veluddannede, kloge, normalt fungerende menneskers logiske sans med vanvittige tilbud, der bliver købt med hovedet under armen og dankortet højt hævet i en feberlignende tilstand, siger Toke Mølgaard, kommunikationschef hos e-mærket, til Politiken.