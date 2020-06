Nets' stævning af styrelse når landsretten efter syv år

Det var Nets dog uenig i, og det fik selskabet til at stævne styrelsen.

Den sag tages nu efter flere år op de første tre dage i december, hvor den er berammet til at finde sted i Østre Landsret.

Nets blev tvunget til at sænke kortgebyret ved nethandel, fordi Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mente, at Nets havde monopol på betalingsområdet.

Det fik dog Nets til at stævne styrelsen for at få rettens ord for, at gebyrerne ikke var urimeligt høje.

Allerede i 2013 havde sagen flere år på bagen, efter at Foreningen for Dansk Internethandel, FDIH, i 2010 klagede over Nets' dankortgebyrer ved betaling på internettet.

Da styrelsen nåede sin afgørelse i 2013, vurderede FDIH, at det lavere gebyr ville spare netbutikker og forbrugere for mere end 600 millioner kroner frem mod 2020.

Nets, der nok er bedst kendt for at styre Dankortet og Betalingsservice, blev skabt i 1969 under navnet PBS.

I 2010 fusionerede selskabet med norske Nordito, hvor det fik navnet Nets.

Selskabet var ejet af banker og pengeinstitutter, men blev i 2015 solgt til to kapitalfond og pensionsselskabet ATP for 17 milliarder kroner.

Året efter blev det børsnoteret til en værdi af 30 milliarder kroner, men børseventyret blev dog et kort et af slagsen.

Efter mindre end to år på børsen blev det i 2018 afnoteret, da en gruppe investorer med den amerikanske kapitalfond Hellman & Friedman købte selskabet.

Prisen for betalingsselskabet var 33,1 milliarder kroner.

Siden er det fusioneret med den rivalen Concardis med en stærk position i den tysktalende del af Europa og ejerkredsen af udvidet til også at tælle fondene Advent International og Bain Capital.