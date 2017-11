Nets beder minister om hjælp til at ændre pris på Dankortet

Det får nu dankortejeren Nets og samarbejdspartnerne omkring Dankortet, Dansk Erhverv og SMV Danmark, til at anmode erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) om at ændre reglerne for, hvad butikker skal betale for at få Dankortet.

Det skriver Børsen fredag.

- De butikker, der typisk går uden om os, er dem, der gerne vil hurtigt i gang. Vi kan se en situation, hvor nogle måske aldrig opdager Dankortet, siger direktøren for Dankortet, Jeppe Juul-Andersen, til avisen.

Dankortsystemet fungerer sådan, at erhvervsdrivende betaler et abonnement for at tage imod Dankortet i deres butikker.

Prisen på abonnementet stiger, hver gang antallet af transaktioner overgår et bestemt niveau.

Ulempen er, at det for små virksomheder virker dyrt, at de skal have 1500-1800 kroner op af lommen, før de overhovedet kan komme i gang.

Det er det, som Nets og de andre parter i dankortaftalen vil ændre.

De ønsker en mulighed for, at mindre virksomheder kan fravælge abonnementsmodellen og i stedet aftale en pris direkte med Nets.

- Vi vil være glade, hvis vi får denne lille mulighed for at få en grad af større fleksibilitet, siger Jeppe Juul-Andersen.

Blandt alternativer til Dankortet for nystartede virksomheder eller erhvervsdrivende er MobilePay og betalingskonsollen Izettle.