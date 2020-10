Serien, der hedder "Nisser", beskrives som en julehistorie med et twist af gys og overnaturlige elementer. Blandt de medvirkende er Ann Eleonora Jørgensen fra "Herrens Veje", Rasmus Hammerich fra "En frygtelig kvinde", Peder Thomas Pedersen fra "Advokaten", Lila Nobel og Lukas Løkken fra "The Rain". (Arkivfoto)

Netflix laver ny dansk serie om nisser

Netflix er på vej med en ny dansk serie med titlen "Nisser".

Produktionen af serien er startet op uden for København. Det oplyser Netflix i en pressemeddelelse.

Det er skaberne bag den danske Netflix-serie "The Rain", der også står bag den nye serie.

"Nisser" foregår på en afsides dansk ø, hvor en storbyfamilie kommer til for at holde jul. De finder hurtigt ud af, at der ud over øens indbyggere også bor nisser. De er dog ikke hyggelige, men blodtørstige nisser.

Da familiens lillesøster finder en såret nisse og tager den med hjem for at hjælpe den, kaster hun alle på øen ud i en livsfarlig kamp om tro, håb og overlevelse, fremgår det af pressemeddelelsen.

Serien består af seks afsnit og foregår udelukkende i Danmark.

Ifølge administrerende direktør hos Miso Film Peter Bose vil serien være en nyfortolkning af julegenren, og det viser, at Netflix tør lave noget, som andre ikke gør.

- "Nisser" er en julet gyserserie, der udforsker forudsætningen om "tænk, hvis nisser findes i virkeligheden og er farlige?", siger han om den kommende serie.

Ifølge Peter Bose er "Nisser" en fortsættelse af det stærke samarbejde, der er blevet etableret mellem Miso Film og Netflix gennem tre sæsoner af "The Rain".

"The Rain" blev den første danske originale Netflix-serie og havde premiere på sin tredje og sidste sæson 6. august 2020.

Serien "Nisser" er skabt og skrevet af Stefan Jaworski, der også har skrevet "Den som dræber" og "Kandidaten". Den er instrueret af Roni Ezra, som også har instrueret "Sygeplejeskolen", og produceret af Elise H. Lund fra Miso Film.

Netflix er verdens største streamingtjeneste med 193 millioner kunder i over 190 lande.