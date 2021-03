Netcompany og Trifork skal levere digitalt coronapas

- Vi har indgået en aftale om udviklingen af corona-passet. De skal sikre, at passet er færdigt ultimo maj. Jeg har stor tillid til, at de vil følge tidsplanen og levere et godt produkt.

- Dermed får vi et vigtigt værktøj i forbindelse med genåbningen af samfundet, der betyder, at vi hurtigere og mere effektivt end ellers vil kunne åbne op, siger Finansminister Nicolai Wammen (S) om aftalen.

Coronapasset skal være en brugervenlig app, som danskerne skal kunne downloade på deres smartphone.

Det har længe været et ønske i rejsebranchen og det øvrige erhvervsliv at få et digitalt coronapas. Tidligere har regeringen været tilbageholdende med, om passet kun skulle bruges til rejser eller om det også skal bruges i Danmark.

- Tanken er, at man på sin telefon enten kan vise, at passet lyser grønt - og så får man adgang til det, passet nu giver adgang til - eller rødt, og så gør man ikke.

- Netop nu er der forhandlinger i gang med de politiske partier, også om hvordan man kan bruge coronapasset. Alt efter, hvad man når frem til der, vil vi inden længe kunne fortælle om, hvad passet kan bruges til, siger Nicolai Wammen.

Opgaven med det digitale coronapas er delt i to. Den ene er at udvikle selve app'en, der skal være brugervenlig og kunne vise vaccinationsstatus og testsvar fra både PCR-test og lyntest samt immunitet ved tidligere smitte.

Den anden del af opgaven går ud på at opdatere en del af it-infrastrukturen, herunder hjemmesiden sundhed.dk, som skal kunne tale sammen med app'en.

Prisen for udviklingen af passet lyder på 22 millioner kroner ifølge Nicolai Wammen, mens den samlede pris anslås at blive omkring 50 millioner kroner.

Det har tidligere været en diskussion, om passet vil ende med de facto at tvinge folk til at blive vaccineret, fordi de ellers vil være afskåret fra at deltage i en lang række aktiviteter. Men det er ikke tilfældet, siger ministeren.

- Tanken er, at man kan bruge passet på tre måder: Hvis man har haft corona, hvis man er vaccineret eller hvis man er blevet testet.

- Så det er ikke sådan, at man skal være vaccineret for at få glæde af passet.

- Men præcist hvordan anvendelsen vil blive, afhænger af forhandlingerne, siger han.