Onlinehandlen er vokset under coronakrisen, og udover at de digitale dagligvarebutikker har oplevet en fremgang, så har vi i høj grad også klikket varer hjem fra webapoteker og butikker, der sælger personlig pleje og værnemidler. Det oplyser Foreningen for Dansk Internethandel. (Arkivfoto) Foto: ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Netbutikker lokker dig til at købe mere

Bliv i stand til at spotte, hvordan netbutikkerne forsøger at påvirke dig til at putte ekstra varer i den virtuelle indkøbskurv.

Danmark - 23. september 2020 kl. 12:00

"Kun to varer tilbage" og "16 andre kigger på det samme tilbud som dig". Onlinebutikkerne er designet til at få dig til at fylde mere i kurven, og da vi i højere grad foretager vores indkøb over nettet under coronakrisen, kan det være gavnligt at kende til de trick, der ubevidst får os til at købe mere.

