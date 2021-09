Nervøse brandmænd går forgæves til lægen

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har opfordret dem til at gå til lægen, hvis de er bekymrede for, om de kan være påvirket af det giftige fluorstof PFOS.

Stoffet blev tidligere brugt i brandskum.

Men når brandmændene kommer op til lægen, får de at vide, at de selv skal betale for at få foretaget en blodprøve, skriver Jyllands-Posten.

I Brandfolkenes Organisation, BO, siger formand Keld Rasmussen til Ritzau, at brandmændene ikke forstår, at de selv skal betale de 2000 kroner, som blodprøven koster.

- Hvorfor skal vi betale for en blodprøve, når det er noget, der er påført os i vores arbejdstid.

- Vi mener, at det er noget, som samfundet i hvert fald skal være en del af, siger Keld Rasmussen.

Hos SF forstår sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen ikke, at brandmændene bliver mødt med kravet om egenbetaling.

- Jeg kan godt forstå, hvis man føler sig svigtet to gange, når man først har arbejdet med et giftigt stof i årevis og efterfølgende får at vide, at man selv skal betale for en blodprøve, siger hun.

- Det er dybt urimeligt, og jeg vil gerne høre ministerens begrundelser, siger hun.

I årtier har brandfolk lavet øvelser med brandskum med PFOS. Stoffet var tilladt frem til 2011, hvor al brug blev forbudt.

I foråret kom der for alvor fokus på stoffet, da det kom frem, at det havde spredt sig fra en brandskole i Korsør til en nærliggende mark.

Her gik køer fra Korsør Kogræsserforening i årevis og indtog stoffet gennem græsset.

Blodprøver af kogræsserforeningens medlemmer viste, at de havde stærkt forhøjede værdier af PFOS efter at have spist kød fra køerne.

Dermed risikerer de forhøjede kolesterol- og levertal, ligesom PFOS menes at øge risikoen for visse former for kræft.

Flere regioner opfordrer ifølge Jyllands-Posten til, at der bliver taget hånd om de bekymrede brandmænd. Eksempelvis mener regionsrådsmedlem i Region Sjælland Jacob Jensen (V), at regionen skal tilbyde at betale for blodprøverne.

- Vi risikerer, at nogle mennesker har været udsat for et farligt stof, siger han til avisen.

Magnus Heunicke vil ikke forholde sig til, at brandmændene får besked om, at de selv skal betale.

- Sundhedsministeriet kan ikke gå ind i de konkrete sager, lyder det i en mail fra ministeren til Jyllands-Posten.

I en række andre lande har man undersøgt brandmænds PFOS-niveau.

Eksempelvis har en australsk undersøgelse vist, at 130 brandmænd i gennemsnit havde PFOS-værdier 20 gange højere end den gennemsnitlige australier.