Nervøs finne får 12 års fængsel for ekstra ren amfetamin

En 28-årig finsk mand er blevet idømt 12 års fængsel for narkosmugling og udvist fra Danmark for bestandig.

Han erklærede sig skyldig, men ankede til landsretten for at få en mildere straf.

Manden forklarede for retten, at han var kurer, og at amfetaminen skulle til Finland.

Amfetaminen lå skjult i rummet til reservehjul og i handskerummet.

Ifølge anklager Ellen Godsk Ottosen blev finnen ved navn Otto Valtteri Tuohimaa "tilfældigt" udvalgt af tolderne. Da han blev stoppet, virkede han nervøs, hvorfor tolderne valgte at undersøge bilen.

Amfetaminen var mere koncentreret, end det man normalt ser på gadeplan, forklarer Ellen Godsk Ottosen.

- Det var 24-28 procent ren amfetamin. Normalt ligger det, man ser på gadeplan på 16 procent, siger Ellen Godsk Ottosen.

Ifølge anklageren var renheden af amfetaminen også medvirkende til, at han blev idømt 12 års fængsel, som er tilsvarende for, hvordan man som regel straffer for drab.

De 12 års fængsel var i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand.

- Vi gik efter 12 år, og det var helt efter retspraksis i de her sager, siger Ellen Godsk Ottosen.

Manden sidder fængslet i Esbjerg Arrest, og indtil videre skal han afsone straffen i Danmark.