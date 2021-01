Nervepirrende håndboldkamp sendte politiet i arbejde

Også betjente flere steder i landet satte sig i patruljebiler i forbindelse med kampen. For bekymrede naboer meldte om både råb og skrig - og frygt for voldsomme episoder.

- Klokken 19.15 fik politiet anmeldelse om larm fra en lejlighed på Skovbrynet i Jyderup, hvor en nabo havde hørt bump og høje råb og var bekymret for, at nogen blev udsat for vold, skriver Midt og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.

- En patrulje blev hastigt sendt til stedet, hvor de fik kontakt til en noget uforstående familie. De havde rigtigt nok hoppet og råbt højt, men det var af spænding og begejstring over håndboldkampen på TV, hvor Danmark var i kvartfinalen.

Også i Aarhus rykkede en patrulje fra Østjyllands Politi ud. Her var det flere høje kvindeskrig fra en lejlighed, der omkring klokken 19.45 fik en bekymret borger til at slå alarm.

Betjentene kunne dog hurtigt konstatere, at der ikke var tale om en alvorlig sag.

- Det var bare en familie, der sad og råbte, mens de så den nervepirrende kvartfinale i VM i håndbold mellem Danmark og Egypten, lyder det i politikredsens døgnrapport.

- Selv om kampen nok var mere spændende end politiet tillader, endte episoden uden sigtelser og bøder, skriver politiet.

Det var også en nervepirrende omgang at følge Danmarks håndboldherrer i kamp mod Egypten om en plads i VM-semifinalen.

Kampen udviklede sig til en sand gyser med op- og nedture nok til en hel sæson, inden danskerne sikrede sig sejren i straffekastkonkurrence.

Danmark havde chancen for at sikre sig sejren både i den ordinære kamp og i den første forlængelse, men kiksede begge gange. Til gengæld glippede egypterne muligheden i anden forlængelse, og dermed skulle kampen afgøres ved straffekast.

Kampen endte 39-38 til Danmark.