Nephew vender tilbage til Roskilde Festival til sommer

- Vi har en ret stærk historik med Nephew. De startede på vores campingscene for 17-18 år siden og har været tilbage nogle gange. De seneste to gange på Orange Scene, siger Roskilde Festivals programchef, Anders Wahrén.

Det er femte gang, at Nephew skal spille på Roskilde Festival. Selv om bandet med forsanger Simon Kvams ord nu er blevet rigtig voksne, så er de lige spændte på koncerten, som første gang de skulle spille på festivalens største scene.

- Vores mission er at kigge både tilbage og frem. Vi vil forsøge at leve op til vores egen historie og invitere publikum indenfor til folkefest, og samtidig har vi en drøm om at vise nye sider af Nephew, siger Simon Kvam i en pressemeddelelse.

Nephew offentliggjorde i oktober, at bandet skal spille flere koncerter efter fire års pause.

De nye danske navne på festivalens plakat er derudover Baby in Vain, Benal og Bisse, som ifølge Roskilde Festival er på vej mod større gennembrud, mens Baime, Cabal, Goss, Iris Gold, Kippenberger og Lød kommer fra "vækstlaget" i dansk musik.

- Jeg synes, at vi er ved at få stykket et dansk lineup sammen, hvor vi både har store navne som for eksempel også C.V. Jørgensen, men som sædvanlig også viser rigtig meget af fremtidens lyd, siger Anders Wahrén.

- Mange af de bands og solister, vi præsenterer, har ikke spillet for store skarer tidligere, men vi kan være med til at løfte dem frem og præsentere dem for et stort publikum. Det ser vi helt klart også som vores rolle i forhold til de danske artister, tilføjer han.

Tidligere har Roskilde Festival præsenteret blandt andet Gorillaz, Bruno Mars og altså danske C.V. Jørgensen som hovednavne.

Roskilde Festival finder sted fra lørdag 30. juni til lørdag 7. juli 2018.