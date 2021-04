Tidligere og nuværende lagermedarbejdere hos Nemlig.com beskriver over for Politiken, hvordan de har droppet toiletbesøg for at nå at finde og pakke vare inden, der er gået mellem 9 og 14 sekunder. (Arkivfoto)

Nemlig.com overvåger ansattes effektivitet ved at tælle sekunder

Onlinesupermarkedet Nemlig.com beskyldes for konstant at overvåge de ansattes effektivitet.

Det sker blandt andet ved, at der bliver talt sekunder for, hvor lang tid lagerarbejdere er om at ordne kunders bestillinger.

Medarbejdere har mellem 9 og 14 sekunder til at finde og pakke vare. Er de for langsomme, har det konsekvenser.

Det skriver Politiken på baggrund af 14 nuværende og tidligere medarbejderes beretninger, interne mails og dokumenter fra virksomheden.

Lagermedarbejderne fortæller blandt andet, at det høje tidspres får dem til at løbe, mens de pakker kundernes ordrer, og droppe toiletbesøg.

- De beskrevne forhold er ikke bare umenneskelige, de er også sundhedsskadelige, siger professor emeritus Helge Hvid, der har forsket i det danske arbejdsmarked i mere end 40 år, til Politiken og fortsætter:

- Et så ekstremt arbejdsmiljø kan give både psykiske og fysiske problemer, og jeg er chokeret over, at det finder sted i en dansk virksomhed.

Han bliver bakket op af overlæge og forsker i fysisk nedslidning Jakob Hjort Bønløkke, der kalder arbejdsforholdene "urimeligt belastende fysisk såvel som psykisk".

Politiken har kendskab til fire alvorlige ulykker på virksomhedens lager alene inden for de seneste to år.

Samtidig er avisen i besiddelse af den seneste arbejdspladsvurdering fra 2019. Her fremgår det, at to ud af tre ansatte på lageret hos Nemlig.com har haft smerter på grund af deres arbejde inden for de seneste tre måneder.

3F, som har tegnet overenskomsten med Nemlig.com, kalder forholdene chokerende.

John Bondebjerg, der er forhandlingssekretær i 3F's transportgruppe, fortæller til Politiken, at man derfor har besluttet at opsige en lokalaftale med firmaet, så Nemlig.com ikke vil have mulighed for at ansætte deltidsansatte fremover. Deltidsansatte udgør en stor del af de ansatte på lageret.

Bondebjerg fortæller, at 3F vil kræve svar på både de kritisable arbejdsforhold, som Politiken tidligere har beskrevet hos Nemlig.coms chauffører, og de nye oplysninger om lagermedarbejdere, når de mødes med firmaets ledelse mandag 12. april.

I et skriftligt svar på kritikken skriver Nemlig.com blandt andet, at "det ikke er tilladt at løbe i varehuset grundet sikkerhed og arbejdsmiljø. Dernæst kan alle naturligvis gå på toilettet, når de ønsker, ligesom der er indlagt tid til pauser jævnfør overenskomsten".

Firmaets direktør har afvist at stille op til interview.