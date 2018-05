Nedskydning af tilfældige cyklister giver 20 års fængsel

Et højtstående medlem af banden Loyal To Familia (LTF) straffes med fængsel i 20 år for blandt andet drabsforsøgene på to tilfældige cyklister på Nørrebro.

Den 27-årige Billal Nabil Hasan har erkendt skyderiet, der fandt sted i september sidste år.

Dog har han afvist, at han skød for at dræbe, ligesom skuddene ifølge ham ikke faldt i forbindelse med den verserende bandekonflikt.

Derfor havde han også håbet på en mildere straf, og få sekunder efter fredagens afgørelse valgte han at anke dommen til Østre Landsret.

Det er meget usædvanligt, at personer straffes med fængsel i 20 år.

Som udgangspunkt er den længste tidsbestemte straf fængsel i 16 år, hvorefter det næste trin hedder livstid. Men i særlige tilfælde kan retten altså vælge at lægge sig midtimellem.

I dette tilfælde skyldes muligheden, at skuddene faldt som et led i den københavnske bandekonflikt.

Den omstændighed gør, at straffen kan forhøjes med indtil det dobbelte. Og det var også af den grund, at fængsel på livstid overhovedet kom på tale.

- Jeg er godt opmærksom på, at det kan virke voldsomt i en sag om drabsforsøg, siger anklager Jens Povlsen.

- Men de her bandekonflikter er så ødelæggende for samfundet, at man har bestemt, at forbrydelserne skal kunne straffes meget hårdt.

I fredagens afgørelse landede ti af nævningetingets stemmer på fængsel i 20 år, mens to stemmer pegede på 18 år bag tremmer.

- Jeg havde bedt om livstid, og det mener jeg, havde været den rigtige dom, siger Jens Povlsen, der dog stadig har skrevet retshistorie.

Efter alt at dømme er det nemlig aldrig tidligere sket, at en sag om drabsforsøg har udløst hverken livstid eller fængsel i 20 år.

Det var natten til 21. september sidste år, at det dengang 26-årige LTF-medlem bevægede sig dybt ind på den rivaliserende bande Brothas' territorium på Ydre Nørrebro.

Da han ved 01-tiden nåede frem til den yderste del af Nørrebrogade, trak han en pistol, og i løbet af mindre end et minut affyrede han 11 skud.

De første skud var rettet mod en 19-årig mand og to forskellige forretninger, hvor medlemmer af Brothas ofte hænger ud. I den forbindelse var tre personers liv i fare, har Københavns Byret tidligere slået fast.

Ingen af disse tre ofre, den 19-årige mand og to ekspedienter, blev dog ramt.

Herefter løb den tiltalte længere ind mod byen, og ved Den Røde Plads rettede han våbnet mod to tilfældige cyklister.

En dengang 31-årig svensk kvinde blev ramt i ballen, mens en 34-årig mand blev strejfet af et projektil.