Nedlukninger kan påvirke kåring af verdens bedste restauranter

Fire danske restauranter og en færøsk kan gøre sig forhåbninger om at blive nævnt, når prisuddelingen World's 50 Best Restaurants tirsdag bliver holdt i Antwerpen i Belgien.

Men i år er det vanskeligere end før at komme med et bud på listens sammensætning.

Det skyldes nedlukninger og rejserestriktioner under coronapandemien, som kan have forhindret dommere i at besøge restauranter.

Coronakrisen var også årsag til, at der i 2020 ikke var nogen prisuddeling.

- Det har været en noget speciel periode. Dels har den været langstrakt, og dels har den været sporadisk med hensyn til, hvilke dommere der kunne komme hvilke steder, forklarer Bent Christensen.

Men det kan vise sig at være til fordel for Noma og andre af de danske topspisesteder.

- Danmark har været begunstiget af, at dommerne i en meget stor del af tiden har haft mulighed for at besøge restauranter, siger Bent Christensen.

De indskrænkede rejsemuligheder kan også vise sig at være en fordel for restaurant Koks på Færøerne, som stor set er gået fri af nedlukninger.

- Jeg tror, at Koks bliver placeret i den øverste halvdel, vurderer han.

Den største spænding knytter sig til toplaceringerne, og især om Noma med René Redzepi i spidsen kan generobre den førsteplads, som det er blevet til fire gange før. Senest i 2014.

Ved den seneste prisuddeling i 2019 kom Noma ind på andenpladsen.

Bent Christensen tror også, at Geranium, der ligesom Noma er den eneste restaurant i kongeriget med tre Michelin-stjerner, bliver bedømt til en placering blandt de ypperste. I 2019 blev det til en femteplads.

- Jeg tror i hvert fald, at de bliver blandt de første syv-otte.

Alchemist, en tredje københavnerrestaurant, er et andet bud på en dansk toplacering - hvis det er lykkedes for nok dommere at bestille et bord.

Der er kun 40 pladser på Alchemist. Og ifølge Bent Christensen er efterspørgslen "fantastisk".

- Det betyder, at dommerne skal kæmpe sig til pladserne, ligesom alle vi andre skal, og derfor kan man frygte, at de har haft et problem med at komme ind. Så jeg nøjes med at sige, at Alchemist kommer på listen, men ikke hvor højt.

Bent Christensen har også forhåbninger om, at Gentofte-restauranten Jordnær vil blive udpeget til en af verdens 50 bedste restauranter.