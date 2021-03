Nedlukning og covid har ikke øget forbrug af lykkepiller

Corona-pandemien og den tilhørende nedlukning, ensomhed og frygt har ikke ført til et øget forbrug af antidepressiv medicin. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Antallet af brugere af antidepressiv medicin, der hovedsageligt bruges til at behandle depression og angst, steg marginalt fra 2019 til 2020 til 426.000 personer.

- Antallet af brugere af antidepressive lægemidler har været stabilt i 2020 sammenlignet med de seneste fem år.

- Det stabile niveau fortsætter i 2020 trods Covid-19 og deraf følgende foranstaltninger til at forhindre smittespredning, skriver Sundhedsdatastyrelsen.

Pandemien og Folketingets tiltag kan dog aflæses i tallene, når man ser på, hvor mange danskere, der har indløst recept på en måned.

Det tal steg i marts med små 20.000 og igen i december i samme takt. Ellers har tallet været stabilt.

- Forbruget af antidepressiva stiger kortvarigt i marts måned efter statsministerens udmelding om nedlukningen af Danmark. Det samme gør sig gældende for december, hvor Danmark blev lukket ned for anden gang, skriver Sundhedsdatastyrelsen.

Det fremgår dog ikke, om der er tale om større behov eller fordi brugere har villet sikre sig medicin forud for en nedlukning.

Nedlukningen kan heller ikke aflæses i antallet af selvmord. Foreløbige tal, lagt frem i et svar til et Folketingsspørgsmål, viser faktisk et fald i antallet af selvmord fra 600 til 552 fra 2019 til 2020.

At mistrivsel ikke kan aflæses i tallene betyder dog ikke, at den hellige gral er velforvaret eller at nedlukningen ikke har negative konsekvenser, sagde direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, torsdag på et pressemøde.

- Det er rigtigt, at hvis vi kigger på psykofarmaka og selvmord, så har vi - heldigvis da - ikke set en stigning, sagde han og fortsatte:

- Men vi har nogle andre ting, der bekymrer os. Både i forhold til mental trivsel og i forhold til fysisk trivsel hos de unge.

- Det ved jeg, man på tværs af alle sektorer har haft et kæmpestort fokus på. Det har vi også haft, og der er et øget antal henvendelser til ungdomspsykiatrien. Så der er bestemt ting, der bekymrer os.