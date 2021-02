Nedlukning giver milliontab for sociale organisationer

Frelsens Hær, Blå Kors, Røde Kors og Kirkens Korshær har mistet mindst 40 millioner kroner siden jul, fordi genbrugsbutikker har været lukkede siden slutningen af december.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

De manglende indtægter til sociale organisationer på grund af coronanedlukning rammer de socialt udsatte. Der mangler penge til det daglige rugbrødsarbejde, lyder det.

Eksempelvis går pengene normalt til hjemløse, der skal have aftensmad, fortæller Lars Lydholm, der er informationschef i Frelsen Hær, til avisen.

Han vurderer, at man i øjeblikket mangler 1,5 millioner kroner i indtægter hver måned.

Kirkens Korshær har mistet 20 millioner, mens Blå Kors har mistet 10 millioner.

Røde Kors, der driver 240 genbrugsbutikker, har mistet en omsætning på i alt 35 millioner kroner. Det er et tab i nettoindtægter på mindst 12 millioner kroner, skriver Kristeligt Dagblad.

Generalsekretær hos Røde Kors Anders Ladekarl siger til Ritzau, at organisationen nu tager penge fra sin reserve.

- Vi regner med at komme ud af 2021 med et ret stort underskud. Det, vi kigger på lige nu, er, om vi bliver nødt til at skære nogle af vores aktiviteter ned.

- Specielt er vi nervøse for, at mange af de sommerlejre, vi skulle have afholdt, ikke bliver til noget, på grund af den her situation, siger Anders Ladekarl.

Regeringen forhandler med Folketingets partier om en ny hjælpepakke, og Anders Ladekarl håber, at partierne vil fokusere på, at pakken henvender sig til det indtægtstab, som organisationerne i øjeblikket oplever.

Han understreger, at indtægterne fra genbrugsbutikkerne bliver brugt på hjælpearbejde landet over.

- Det bliver brugt på aktiviteter for udsatte medborgere. Det kan være stuer med forskellige typer af aktiviteter for udsatte og ensomme, og alt det vi laver lokalt for at hjælpe hjemløse, ensomme og mødre, der har brug for en håndsrækning. Så det kan få ret store konsekvenser for vores hjælpearbejde, siger han.

De sociale organisationer fik i 2020 en hjælpepakke på cirka 50 millioner kroner, som var øremærket udvikling af nye projekter.

Men det er svært at lave noget nyt, "hvis ikke der er penge til at betale varmeregningen", siger Kenneth Kamp Butzbach, der er generalsekretær for indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, Isobro.