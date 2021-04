Artiklen: Nedlukning får æren for dyk i antal trafikdræbte i marts

Det seneste år har der været mere plads på vejene end normalt.

Tusindvis af danskere har arbejdet hjemmefra under coronaudbruddet, og det kan aflæses i ulykkesstatistikkerne.

Den seneste opgørelse over trafikulykker dækker marts, og her registrerede man hos Vejdirektoratet "et meget lavt antal dræbte".

Det fortæller Marianne Steffensen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.

I marts mistede seks personer livet i trafikken.

- Vi kan se, at der et meget lavt antal dræbte i marts måned.

- Sammenlignet med tidligere år er der tale om en halvering, siger Marianne Steffensen.

Samme måned sidste år - hvor coronaudbruddet førte til første nedlukning - blev ti personer dræbt i trafikken på landsplan.

Fra 2016 til 2019 mistede mellem 12 og 17 mennesker livet i trafikken i marts måned.

Antallet af tilskadekomne steg en smule i marts i år sammenlignet med samme måned sidste år. 190 kom til skade på vejene mod 154 i marts 2020.

- Men antallet af tilskadekomne ligger stadig lavt, i forhold til hvor vi plejer at ligge, når der ikke er coronalockdown, siger Marianne Steffensen.

Fra 2016 til 2019 blev i gennemsnit 229 mennesker kvæstet i trafikken i marts måned.

Det er ikke kun i marts, at der har været mere fredeligt på vejene end normalt. Antallet af dræbte i årets tre første måneder er i 2021 væsentligt lavere end tidligere, fortæller Marianne Steffensen.

I alt 22 personer mistede livet i trafikken i januar, februar og marts.

- Det er rigtig lavt. Jeg kan ikke lige komme i tanker om tidligere år, hvor vi har ligget så lavt.

- Hvad angår antallet af tilskadekomne ligger vi nogenlunde på niveau med sidste år og lidt lavere end de andre år.

- Så coronanedlukningen har haft en positiv gevinst i forhold til antallet af dræbte og tilskadekomne, lyder det fra Marianne Steffensen.

Hun forklarer, at nedlukningen af samfundet er den eneste logiske forklaring på det store fald i alvorlige ulykker på de danske veje.

- Når vi bliver hjemme og ikke færdes i trafikken, så er det klart, at der opstår færre ulykker, siger Marianne Steffensen.

Hvis ikke ulykkestallene skal stige kraftigt, når alle vender tilbage til deres arbejdspladser igen, er det afgørende med blandt andet politikontroller og lovgivning, der begrænser fartovertrædelser.

- Forhåbentlig kan vi sørge for via politiske tiltag som lovændringer om vanvidsbilisme, øgede fartkontroller og fokus på spirituskørsel, at vi ikke kommer tilbage til så høje ulykkestal som før, siger Marianne Steffensen.