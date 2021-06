Nedbrud hos Net sætter dankort og MobilePay ud af funktion

Betalingskort og MobilePay er nede fredag eftermiddag. Nets arbejder på at få tjenesterne op at køre igen.

Betalingskort og MobilePay er sent fredag eftermiddag nede i hele landet.

Det bekræfter pressechef for Nets Søren Winge over for TV 2. Pressechef i Norden Peter Glüsing bekræfter nedbruddet over for Ritzau.

- Det har stået på i en times tid, og det har ikke ramt alle terminaler, men det har ramt over hele landet, siger Søren Winge til TV 2.

Det er endnu uvist, hvad der har fået de to tjenester til bryde sammen, ligesom at Nets i øjeblikket ikke har noget bud på, hvornår systemerne er oppe at køre igen.

Peter Glüsing siger, at systemerne har været nede siden klokken 15.29 fredag.

- Vi arbejder målrettet på at få løst udfordringerne hurtigst muligt.

- Vi beklager selvfølgelig forstyrrelserne over for vores kunder i Danmark, og vi arbejder med alle de ressourcer, vi har til rådighed, for at rette op på det her hurtigst muligt, siger han.

Nets' hjemmeside er også gået ned.

Nets står for de systemer, der gør, at man kan benytte eksempelvis dankort, når man betaler for sine varer i butikker.

Nedbruddet skaber problemer på Øresundsbroen og Storebæltsbroen. Her holder biler i kø, fordi der er udfordringer med at betale for overkørsel. Det skriver Sund & Bælt på Twitter.

- Der er i øjeblikket forlænget ekspeditionstid i betalingsanlæggets kortbaner grundet Nets' nedbrud. Forvent kø i kortbanerne, skriver Sund & Bælt.

MobilePay er også delvist afhængig af, at systemerne virker, fordi appen bruger betalingskort til at overføre penge.