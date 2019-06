Pårørende kan tage kontakt til Snublestensgruppen for at få sat et arbejde igang, der kan minde nazismens ofre i Danmark. Den tyske kunstner Gunter Demnig lagde de første 12 i København mandag.

Nazismens ofre mindes med gyldne sten

En tysk kunstner har lagt snublesten for nazismens ofre i København. Dansk initiativgruppe håber, at de gyldne sten kan komme til flere byer i Danmark.

De gyldne mindesten, der måler omkring 10 centimeter på hver led, har blandt andet indgraveret et navn, fødselsdato og oplysningen om vedkommendes skæbne under holocaust.

Når man vender blikket nedad i flere europæiske byer, kan man få øje på såkaldte snublesten, der ligger til minde for ofre for nazismen.

