Den frie og vilde natur er under pres, lyder det fra et flertal i Folketinget. Det skal en række naturnationalparker rette op på, og nu er yderligere tre af dem blevet præsenteret. (Arkivfoto)

Naturparker skal redde landets dyr og planter

Tre nye naturnationalparker er nu placeret. De skal være med til at redde et uddøende dyre- og planteliv, siger minister. I alt skal Danmark have 15 nye parker.

Udtrykket rewilding eller genforvildning på dansk handler om at sikre den frie natur og arternes beståen i Danmark, og det skal en række nye naturnationalparker være med til at sikre.

