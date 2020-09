Naturfredere vil have udtjente mundbind væk fra naturen

Det får nu Danmarks Naturfredningsforening (DN) til at foreslå separate skraldespande eller en særlig afleveringsordning for udtjente mundbind.

Eksempelvis en ordning med pant, som vi kender det fra flasker.

- Vi hører fra vores frivillige rundt om i landet, at de oplever et stigende problem med mundbind, der bliver smidt i naturen.

- Derfor vil vi gerne have kortlagt, hvor stort problemet er, siger præsident i DN Maria Reumert Gjerding.

Hun venter at få et fingerpeg om problemets omfang efter den årlige affaldsindsamling, der finder sted lørdag.

- Vi ved, at det kan tage op til 450 år, før mundbind bliver nedbrudt i naturen, siger Maria Reumert Gjerdring.

Der er indført krav om brug af mundbind i tog, busser, taxier og om bord på færger.

Fra lørdag er det også et krav landet over, at man bruger mundbind, når man står op på en restaurant, et værtshus eller en bar.

En pantordning kunne ifølge DN-præsidenten være en motiverende faktor.

- Vi ved, at pantordninger virker. Sidste år samlede vi 110.000 dåser op i naturen, og det var stort set kun dåser uden pant, siger Maria Reumert Gjerding.

De folk, der lørdag indsamler affald i forbindelse med affaldsdagen, er udstyret med handsker og en gribetang.

For de efterladte mundbind kan udgøre en smitterisiko, påpeger Maria Reumert Gjerding.

Det bekræfter afdelingslæge Christian Wejse fra infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

- Der er en risiko, hvis du samler et mundbind op og gnider eventuelle dråber rundt i øjnene.

- Men hvis mundbindet har ligget ude i naturen i nogle timer, vil eventuelle dråber formentlig være tørret ind, og så er risikoen næppe ret stor, siger Christian Wejse.