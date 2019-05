Naturforening: Tempoet i klimatiltag fra S er afgørende

- Vi er glade for, at forslagene vil blive gennemført inden for det første år, siger hun.

Socialdemokratiet lover, at der inden for det første år af en ny valgperiode skal igangsættes en række klimatiltag, hvis altså rød blok kommer til magten.

- Der må jeg sige, at barren bliver løftet, siger Maria Reumert Gjerding.

Mange elementer i udspillet har været præsenteret før, men der har manglet en tidshorisont, og den er ifølge Reumert Gjerding afgørende.

Desuden foreslår partiet en grøn tillægsaftale til energiaftalen, der blev indgået i juni 2018.

Partiets delmål frem mod 2050 er, at udslippet af drivhusgasser skal være reduceret med 60 procent i 2030.

Men hvis Paris-aftalen skal nås, så skal drivhusgasser reduceres med 70 procent, fortæller præsidenten.

Hun henviser til en aftale fra klimatopmødet i Paris i 2015. Dengang blev over 190 lande enige om at holde de globale temperaturstigninger under 2 grader og under 1,5 grader, hvis det er muligt.

- Jeg har noteret mig, at alle partier rundt om Socialdemokratiet, som partiet er afhængig af, hvis det vil have regeringsmagten, siger 70 procent. Jeg håber, at det pres vil være vedvarende, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun forventer også, at S vil hæve ambitionerne yderligere.

- Det er bestemt min forventning, at man vil blive ved med at tage bestik af Paris-aftalens mål.

Hun hæfter sig ved, at partiet ikke er parat til at forpligte sig til en jordreform, som foreningen har fremlagt sammen med landbruget, men i stedet vil indkalde til forhandlinger.

Og Maria Reumert Gjerding er bekymret for viljen.

- Man kan være bekymret for, om politikerne er klar til at finde pengene til initiativerne, siger hun.