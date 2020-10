Naturforening: Lovkrav til biomasse løser ikke problemet

Det er en forbedring, at der indføres lovkrav til brug af den træbiomasse, der bruges til at producere varme og el i Danmark. Men det er slet ikke godt nok.

Aftalen skal skabe større sikkerhed for, at den biomasse, der bruges i Danmark, er så bæredygtig og klimavenlig som mulig, lyder det fra et bredt politisk flertal.

- Vi er jo fuldstændigt enige i intentionerne om, at der skal være skrappe lovkrav, hvis vi skal brænde træ af i Danmark, siger Maria Reumert Gjerding.

- Men det bekymrer mig, at de her lovkrav lægger sig rigtig tæt op af de certificeringsordninger, som vi kender, men som ikke har formået at beskytte naturen eller klimaet.

Hun mener, at certificeringsordningerne er "fulde af huller". Eksempelvis har hentet træ fra Sydamerika, hvor de lokale myndigheder ikke har formået at leve op til ordningerne.

- Vi har set, at oprindelig skov er blevet ryddet, at oprindelige folk er blevet fordrevet fra deres jord, og at man i stedet har drevet ensformige plantager, som ikke tager højde for biodiversiteten. Og alligevel er det her træ blevet certificeret, siger Maria Reumert Gjerding.

- Så jeg er meget bekymret, selv om denne her aftale er landet.

Med aftalen bliver der blandt andet lovkrav om, at træerne skal være fældet lovligt, og at fældede træer skal genplantes.

Øget dokumentation skal sørge for, at kravene bliver overholdt. Og brud på reglerne kan sanktioneres, lyder det blandt andet i aftalen.

- Hvis lovkravene skal batte, så skal man sikre, at man kun får træet meget lokalt, hvor man reelt kan kontrollere, hvordan det foregår, siger Maria Reumert Gjerding.

Men den virkelige løsning er hurtigt at udfase biomasse i Danmark. For uanset hvor miljøvenlig biomassen er, vil det altid udlede CO2 at afbrænde det, påpeger hun.

- Det gælder i sidste ende om, at man meget hurtigt skal have udfaset biomasse fra det danske energisystem. Det skal der til, hvis vi skal håndtere klimakrisen. Vi har de alternative teknologier, så det er politisk vilje, det handler om.