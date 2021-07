Naturen både brugt og presset under corona

Friluftsorganisationer beretter om medlemsfremgang og stærkt øget interesse for at bruge naturen i det forløbne år.

Blandt dem Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det ses især på tallet for salg af det obligatoriske statslige fisketegn, siger kommunikationsansvarlig Andreas Findling-Rottem. Det koster 185 kroner for et år, men kan også købes for en uge eller en dag.

- Der er sket en markant stigning på 25 procent fra 2019 til 2020. Antallet af indløste fisketegn har ellers været stabilt eller let faldende de seneste ti år, siger han.

Sportsfiskerforbundet har omkring 18.000 medlemmer og har haft en mindre medlemstilgang.

- Vi håber, at rigtig mange vil holde fast, så vi sammen kan kæmpe for en rig natur med en masse vilde fisk. Forudsætningen for flere lystfiskere er jo, at der er noget at fange derude.

- Fiskeri er en sund og god hobby, især under coronaen. At holde god afstand er jo god lystfiskerskik. Det er en nærmest uskreven regel, at man holder 50 meters afstand, siger Andreas Findling-Rottem.

Især kystfiskeriet trækker.

- Mange tager ud til kysten for at fange signaturfisken herhjemme: havørreden. Den er for mange det fornemste bytte.

Men også havne- og molefiskeri er populært.

- Jeg tror, det vil fortsætte. Folk har fået forståelse af, hvad der er af oplevelser i det nære, og har haft tid til at finde ud af, at der også er værdi i ro og fordybelse i naturen, siger Andreas Findling-Rottem.

Også i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har man mærket coronaen, siger pressemedarbejder Anton Gundersen Lihn.

- Fra Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, har folk fået mere tid til at gå ud i naturen. Vi kan se, at rekordmange taster deres fugleobservationer ind i DOF-basen efter marts 2020, siger han.

1. juli 2021 havde foreningen godt 18.000 medlemmer - en pæn fremgang på over 1000 fra året før.

- Der er en øget interesse, og der kommer stadig nye medlemmer. Flere end før ringer med fuglespørgsmål, siger Anton Gundersen Lihn.

Mere trafik i eksempelvis statsskove i Nordsjælland kan dog også risikere at forstyrre sjældne og sårbare fugle som fiskeørnen, tilføjer han.

Friluftsrådet har fået Gallup til at tage pulsen på borgernes brug af naturen under pandemien.

40 procent af befolkningen har brugt naturen mere end før. 9 ud af 10 af de knap 1200 deltagere i undersøgelsen vil fortsat opholde sig mere i naturen.

- Mange har opdaget nye steder og nye aktiviteter, og jeg tror, det vil fortsætte, siger Friluftsrådets vicedirektør, Torbjørn Eriksen.

Efterspørgslen efter udendørs overnatningspladser er ganske overvældende, og det kan være svært at booke en shelter-overnatning, tilføjer han.

Det store coronaryk ud i naturen har dog ikke kun været succeshistorier.

I april meddelte Vejle Kommune, at man midlertidigt måtte lukke den nye vandrerute Egtvedpigens Fodspor for reparation.

Lokale beboere fortalte om dage i påsken med over 1000 vandrere på den 14 km lange rute rundt i ådalen. Private lodsejere oplevede løse hunde, kaosparkering, færdsel uden for stierne og toiletbesøg i naturen.

- Der er opstået et uforudset stort slid på naturen. Ruten er ikke dimensioneret til så mange brugere, og vi kender ikke konsekvenserne for den natur, vi skal passe på, sagde Klaus Enevoldsen, afdelingsleder i Natur & Udeliv i Vejle Kommune.

Det handler om at fordele sig bedre i landskabet, mener Torbjørn Eriksen i Friluftsrådet.

- Alle skal huske reglerne om god adfærd. Man skal rydde op efter sig, undlade at støje og smide affald, tage hensyn til andre.