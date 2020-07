Nattevagten indtog Hollywood med én arm

Når den sydsjællandske skuespiller fylder 50 år mandag den 27. juli, er det med to Emmy-nomineringer, en velpolstret bankkonto og over tre millioner følgere på Instagram i rygsækken.

I Danmark slog han igennem i Ole Bornedals gyser "Nattevagten" i 1994.

Siden har han medvirket i film som "Rembrandt" (2003), "3 ting" (2017) og "Selvmordsturisten" (2019).

I år spiller han en af de bærende roller i instruktør Ole Christian Madsens film "Krudttønden" om to angreb i København i 2015.

Men udlandet fik for alvor øjnene op for det danske talent, da han indtog rollen som den enarmede og incestuøse Jaime "Kingslayer" Lannister i HBO-hitserien "Game of Thrones" i 2011.

En serie, hvis popularitet de færreste havde forudset.

Men også en serie, hvis slutning Coster-Waldau til sidst så frem til.

- Jeg vil ikke virke utaknemmelig, for guderne skal vide, at "Game of Thrones" på alle parametre har været en positiv oplevelse. Jeg har været enormt heldig, og det har været pissesjovt at spille Jaime.

- Men det er lang tid af ens professionelle liv at bruge på én ting og én karakter, har han sagt til Soundvenue.

Efter afslutningen på "Game of Thrones" ligger mulighederne og venter på Coster-Waldau.

Ifølge filmanmelder Ann-Lind Andersen står han ved "en korsvej".

- Jeg er spændt på at se, hvad han gør. Han er populær og vellidt, så han har egentlig pakken til at blive stor.

- Og for første gang i sin karriere er det måske for alvor op til ham selv, om han vil det, sagde hun til Politiken i 2019.

Selv glæder Coster-Waldau sig til at udforske tiden efter "Game of Thrones".

- Det er en ny oplevelse, at jeg ikke nødvendigvis skal tage et job, hvis jeg får det tilbudt. Og jeg er nok blevet mere selektiv med, hvad jeg gider at bruge min tid på, har han sagt til Soundvenue.

Til august får thrilleren "The Silencing" premiere i de amerikanske biografer.

Her er Nikolaj Coster-Waldau i hælene på en seriemorder, der dræber unge kvinder med bue og pil. Der er endnu ingen oplysninger om en dansk premieredato, skrev mediet Filmz i juni.

Coster-Waldau har siden 1998 været gift med den grønlandske skuespiller, sangerinde og model Nukâka Coster-Waldau.

De har to døtre, Saffina og Filippa.

Sidste år rejste han rundt på Grønland med sin hustru i DR-programmet "Gennem Grønland - med Nikolaj Coster-Waldau".