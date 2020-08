Natteliv og turistbranche får forlænget coronahjælp

Nogle brancher er fortsat hårdt ramt af de restriktioner, som er indført for at undgå coronasmitte.

Et flertal i Folketinget forlænger hjælp til brancher, som er ramt af coronakrisens restriktioner, frem til udgangen af oktober. Det fremgår af aftaleteksten.

Det drejer sig om dansk erhvervs-, kultur- og idrætsliv, som har forbud mod at åbne, er begrænset af forsamlingsforbuddet på 500 personer, grænselukninger og de restriktive rejsevejledninger.

Med aftalen tilfører partierne samlet 3,1 milliarder kroner til at kompensere og genstarte dansk erhvervs- og kulturliv.

Det er blandt andet natteliv, spillesteder og turist- og rejsebranchen. Hjælpepakkerne stod til at udløbe lørdag.

- Selv om der grundlæggende er godt styr på coronasmitten, så er truslen ikke drevet over, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) på et pressemøde.

- Derfor har vi udskudt dele af fase 4. Vi skal åbne økonomisk klogt op. Vi skal lytte til eksperterne, som siger, at vi skal udfase de generelle hjælpepakker.

- Men vi skal stadig hjælpe de dele af erhvervslivet, som er ramt af forsamlingsforbud, grænselukninger og rejsevejledninger.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning og forhandler i disse dage om en afløser for ordningen.

For virksomheder, som ved lov har forbud mod at holde åbent, ophører lønkompensationsordningen dog først, når forbuddet ophæves.

Derudover omfatter aftalen blandt andet også en ny aktivitetspulje på 300 millioner kroner, der skal sikre flere kulturaktiviteter rundt omkring i landet under genåbningen.

Hvis der fortsat er en eller flere restriktioner efter den 31. oktober, er partierne enige om at forlænge hjælpen. Dog senest frem til og med den 31. december.

Bag aftalen står foruden regeringen, Venstre, SF, De Radikale, De Konservative og Alternativet.

Liberal Alliance forlod forhandlingerne torsdag aften, mens Enhedslisten og Dansk Folkeparti trak sig fredag.

Selv om hjælpepakkerne til nogle særlige brancher bliver forlænget, holder partierne fortsat fast i at udfase de generelle hjælpepakker, som et politisk flertal blev enige om i juni.

Partierne bag fredagens aftale er også enige om, at man skal undersøge muligheden for at åbne mere for dele af kultur- og idrætslivet.

Arrangører af idræts- og kulturbegivenheder vil forhåbentlig i næste uge få besked på, hvad de må i forhold til at lukke tilskuere ind. Det siger kulturminister Joy Mogensen (S):

- Vi beder om, at sektorpartnerskaberne kommer ret hurtigt tilbage til os. Det er min opfattelse, at det er de topparate til, for de har faktisk allerede sendt forskellige forslag ind, siger hun.

Her nævnes blandt andet spillesteder, teaterforestillinger, koncerter, biografer og professionel idræt.