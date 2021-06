Artiklen: Nato-chef vil have alle fakta frem om spionagesag i Europa

Det vil være godt, hvis Danmark og de øvrige Nato-lande, der er involveret i sagen om formodet amerikansk spionage i Europa, får talt ud.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, onsdag til DR Nyheder.

- De nationer, som er involveret i sagen, er Nato-allierede og er nødt til at få alle fakta på bordet og finde ud af, hvad der faktisk skete, siger han.

DR Nyheder har i samarbejde med en række udenlandske medier afsløret, at USA har brugt et samarbejde med Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i Danmark til at lave spionage mod andre Nato-lande.

Den amerikanske efterretningstjeneste NSA har haft adgang til internetkabler, der går ind og ud af Danmark, og har dermed kunnet spionere målrettet mod statsledere, toppolitikere og højtplacerede embedsmænd i Tyskland, Sverige, Norge og Frankrig.

Det har ført til, at de pågældende lande har bedt om at få en forklaring.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde tidligere onsdag, at der ikke må forekomme systematisk overvågning af allierede.

Hun mente samtidig ikke, at Danmarks forhold til for eksempel Tyskland og Frankrig har lidt skade.

- Jeg tror ikke, det er korrekt fremstillet, at der er behov for at genoprette forholdet til Frankrig eller Tyskland. Vi har en løbende dialog, det har vi også på efterretningsområdet, sagde hun.

Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg ser også fortsat Danmark som et land, han har tillid til.

- Danmark er en vældigt værdsat og vigtig Nato-allieret, og Danmark bidrager betydeligt til Nato-samarbejdet, og det er jeg helt tryg ved, kommer til at fortsætte, siger han til DR Nyheder.