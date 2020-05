Nationalkonservative værdikrigere vil frifindes i injuriesag

Hvis tre folketingsmedlemmer dømmes for at have krænket en kvindelig imams ære, er der udsigt til, at flere borgere vil rejse retssager mod folkevalgte - og så går vi ind i en mørk og dyster fremtid.

Det er Sherin Khankan, direktør for Exitcirklen og imam, der har rejst sagen. Den handler blandt andet om, at trioen i en mail skrev, at hun har forsvaret piskeslag som straf for utroskab.

Udsagnet om hende indgik i de tre politikeres begrundelse for, at en bevilling på 680.000 kroner til Exitcirklen til et projekt mod æreskonflikter skulle bremses.

I en forsvarstale beskrives de tre som "værdikrigere på den nationalkonservative fløj" af advokat Klaus Ewald, der repræsenterer Martin Henriksen.

- De har pligt til at have en mening, og de er beskyttet af Grundlovens § 57. Der har aldrig tidligere været ført lignende sager mod folketingsmedlemmer, siger han.

Netop den bestemmelse giver de folkevalgte immunitet. Kun hvis Folketinget giver samtykke, kan der føres sag om ytringer i tinget. Men den aktuelle sag burde aldrig være kommet så langt som til en realitetsbehandling, mener Klaus Ewald.

- Man kan frygte, at folk kan finde på at sagsøge folketingsmedlemmer for injurier. Landsretten bør afvise sagen, fordi man ikke har juridisk belæg for at føre sagen, siger han.

Hvis ikke de tre dommere vil afvise sagen, skal de skride til frifindelse, fremgår det af påstandene.

I sin procedure gennemgår advokat Bjarke Vejby, der forsvarer Marcus Knuth, blandt andet en artikel, som Khankan selv har skrevet i 2011. Og hans konklusion er, at der er belæg for at sige, at hun har forsvaret piskeslag.

- Sherin Khankan lever af at have holdninger. Det gør de tre politikere også. De har hver deres holdning til teksten, længere er den ikke, siger Bjarke Vejby.

Naser Khader er ud over indholdet i mailen også sagsøgt for på Facebook at have kaldt Sherin Khankan for radikal islamist. Hans advokat, Heidi Højmark Helveg, afviser, at der på nogen måde er sket en krænkelse af Khankans privatliv, sådan som det er blevet påstået af hendes advokat.

Juridisk set er der ikke tale om beskyldninger. Derimod er det værdidomme, og den slags er der videre rammer for, mener hun.

- Ytringerne skal også bedømmes i lyset af, at Naser Khader er politiker, og at sagsøger er en medievant debattør, siger Heidi Højmark Helveg.

For nogle år siden blev Sherin Khankan citeret af en avis for at sige, at den ekstremistiske gruppe Hizb ut-Tahrir fungerer fint i demokratiet.

- Og så er det ikke ærekrænkende, at man taler om hendes fortid som islamist, siger advokaten.

Dommen afsiges 23. juni.