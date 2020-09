National plan for behandling af covid-19-senfølger efterlyses

Derfor er der behov for en national plan for senfølger af sygdommen, der er forårsaget af den smitsomme coronavirus.

Sådan lyder et fælles opråb fra fem faglige organisationer inden for sundhedsvæsenet.

Det er Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, FOA og Overlægeforeningen.

Organisationerne er gået sammen i et fælles brev til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Vi kender endnu ikke den fulde rækkevidde af følgerne efter denne sygdom, ligesom vi heller ikke ved, hvor mange der lider af senfølger i Danmark.

- Men vi ved, at de mennesker, der er ramt, blandt andet kæmper med vedvarende træthed, hovedpine, åndenød, hårtab, kognitive forstyrrelser og føle- og sanseforstyrrelser, lyder det i brevet.

Ifølge organisationerne gælder det både deres medlemmer, hvoraf mange er blevet smittet i forbindelse med deres arbejde, og de patienter, de behandler.

Følgevirkningerne kan være så slemme, at mange har svært ved at komme tilbage og passe deres arbejde, lyder det fra FOA's formand, Mona Striib.

- De skal hjælpes bedst muligt, og vi skal sikre, at de mange kommer igennem det og kan vende fuldt tilbage til arbejdsmarkedet. Det haster, siger Mona Striib.

Ifølge formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, er en del af problemet, at der kan være ret stor forskel på behandlingen, afhængigt af hvor i landet man bor.

- Vi bliver nødt til at hjælpe alle de mennesker, der går rundt på den måde og har symptomer. Vi må tale højt om det og hjælpe dem med at blive udredt og give dem ensartede tilbud på landsplan, tilføjer Grete Christensen.

Organisationerne foreslår, at der sættes systematisk ind i to spor - opfølgning og udredning samt behandling og rehabilitering.

I første omgang skal et pakkeforløb sørge for, at covid-19-patienter automatisk bliver udredt for senfølger.

Desuden skal flere med symptomer, men som ikke er sikre på, om de har haft covid-19, have tilbudt en antistoftest.

Tirsdag kunne Sundhedsstyrelsen meddele, at der er nedsat en ekspertgruppe om senfølger efter smitte med coronavirus.

Den skal så munde ud i et sæt nationale anbefalinger til behandlingen.

Men det arbejde har alt for lange udsigter, mener Mona Striib.

- Lige nu er der konkret brug for at få overblik over, hvor mange der er ramt, og hvad følgevirkningerne er og få sat behandling og rehabilitering i gang, siger hun.