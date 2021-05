Naser Khaders advokat: Khankan taler med to tunger

Der var ikke tale om grundløse beskyldninger, da Naser Khader (K) i et Facebook-opslag skrev om den kvindelige imam Sherin Khankans "islamistiske generalieblad" og "sorte islamistiske fortid".

For adskillige udsagn fra Sherin Khankan understøtter, at hun er islamist.

Det mener advokat Michael John Brandt, som i Højesteret mandag eftermiddag repræsenterer Naser Khader.

Sherin Khankan har sagsøgt ham for ærekrænkelser. Men Naser Khader vil frifindes. Hans advokat påpeger først og fremmest, at man med rimelighed kan kalde Khankan for islamist.

Hvis hun er utilfreds med prædikatet, minder Michael John Brandt om, at hun som aktiv debattør skal være beredt på lidt af hvert.

- Sherin Khankan er en aktiv samfundsdebattør, som har deltaget i mange år i den offentlige debat om kontroversielle sager om sharialov, piskeslag og så videre, siger advokaten.

- Når man deltager i sådan en debat, skal man i højere grad kunne tåle beskyldninger og værdidomme, end hvis man ikke deltog i debatten.

Sherin Khankan er imam i Mariam Moskéen i København og direktør i Exitcirklen, som er en organisation, der hjælper ofre for psykisk og æresrelateret vold. Hun er uddannet religionssociolog.

De sidste tyve år har hun været aktiv i debatten om islam.

Advokaten henviser til en række artikler, hvor Khankan har udtalt sig om sine personlige holdninger til islam og samspillet mellem religion og samfund.

Et eksempel er en artikel fra Avisen.dk fra 2006, hvor hun ifølge Michael John Brandt fortæller, at hendes ideal er et "demokratisk kalifat".

I en anden artikel på religion.dk fra 2011 skriver hun, at "sekularismen har mange ansigter og fortolkningsmuligheder. Sekularisme kan også defineres som et samspil mellem religion og politik".

Sherin Khankan har netop argumenteret for, at hun ikke er islamist, fordi hun går ind for sekularisme - altså adskillelse af religion og stat.

I samme artikel skriver hun, at "den stigende islamiske aktivisme er ikke noget, vi kan vælge fra".

- Alle de udsagn kan ikke forstås anderledes, end at hun ønsker en sammenblanding mellem politik og religion, uanset hvad formålet må være. Endda så meget, at hun ønsker et kalifat.

- Det kan man have mange meninger om, og det vil jeg ikke gøre mig til dommer over. Men i forhold til definitionen af islamisme, er det præcis det her, det handler om, siger Michael John Brandt.

Advokaten konkluderer herefter, at Sherin Khankan "taler med to tunger".

Sagen udspringer af en mail, som Khader sendte til flere folketingsmedlemmer i september 2017 på vegne af sig selv og de daværende udlændingeordførere Marcus Knuth og Martin Henriksen fra Venstre og Dansk Folkeparti.

Her forsøgte de tre politikere at annullere en bevilling på 680.000 kroner, som var på vej til Exitcirklen. Organisationen var den eneste, der havde budt ind på midlerne, som kom fra satspuljen.

I mailen skrev de blandt andet, at Sherin Khankan har forsvaret piskeslagstraf for utroskab. Og i et efterfølgende opslag på Facebook skrev Khader om Khankans islamistiske fortid.

Østre Landsret afgjorde sagen sidste år i juni. Her blev Naser Khader til dels frikendt for injurier, mens en del af sagen blev afvist med henvisning til hans parlamentariske immunitet.

Højesteret afsiger dom i sagen torsdag 27. maj.