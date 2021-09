Artiklen: Naser Khader: Jeg må æde det og se at komme videre

Naser Khader, der er løsgænger i Folketinget, fortæller, at han har bedt "en håndfuld" advokater vurdere, om han kunne stævne de kvinder, der i forskellige medier har anklaget ham for seksuelle krænkelser.

- Vurderingen fra alle advokater, jeg har talt med, er, at der ikke er én af kvinderne, der anklager mig for noget kriminelt. Det er ikke én, der siger "voldtægt", "pres" eller "vold", og så kan man ikke bruge injurielovgivningen, siger han.

Torsdag aften kunne Weekendavisen oplyse, at Naser Khader har opgivet planerne om at anlægge sag mod kvinderne, der i forskellige medier har beskyldt ham for seksuelle krænkelser.

I Weekendavisen siger Khaders advokat Bjarke Vejby, at to af kvinderne fremsætter påstande, som - hvis de lægges til grund i en retssag - måske kan betragtes som ulovlige. Han har gennemgået den advokatundersøgelse, som Konservative iværksatte

De to kvinder har Naser Khader heller ikke valgt at stævne.

- Advokaten har sagt, at det ikke er sikkert, at man ville vinde.

- I beskrivelsen af det kan man godt sige, at det er under injurielovgivningen, men han fraråder mig også at gøre det, fordi det ikke er sikkert, jeg ville vinde, fordi der ikke er direkte påstande om ulovligheder, siger han.

Han tilføjer, at han også synes, at det har været meget opslidende og hårdt.

- Jeg tænkte, at jeg må æde det og se at komme videre, siger han.

Weekendavisen har også bragt en artikel om den advokatundersøgelse, som Konservative iværksatte. Ifølge avisen indeholder rapporten ingen konklusioner.

Det var rapporten, der fik partiformand Søren Pape Poulsen til at sige, at Naser Khader ikke kunne fortsætte i Konservative.

En enig folketingsgruppe bakkede op om, at Khader ikke længere skulle være medlem af partiet.

- Man har truffet en foreningsbeslutning, og den respekterer jeg. Det er ikke en juridisk beslutning, siger Naser Khader.

Han siger desuden, at han har tænkt sig at fortsætte som løsgænger i Folketinget frem til næste valg.