Narkohandlere tvang kvinde til at køre som hashbud

En kvinde, der ikke kunne betale sin kokaingæld, blev udsat for vold, grove trusler og tvunget til at køre som hashbud.

Sammen med seks andre blev de otte mænd anholdt, da Sydøstjyllands Politi tirsdag gennemførte en større aktion mod narkohandel i Horsens.

På to mobilnumre kunne kunder ifølge sigtelsen bestille kokain, som de otte stod for at levere. I alt er de sigtet for at have solgt ikke under 200 gram kokain siden sidste sommer.

For en kvindelig kunde gik det dog helt galt, da hun ikke kunne betale sin gæld til mændene.

Ifølge sigtelsen idømte en af mændene hende en dummebøde på 10.000 kroner, hvorefter han tvang hende til at køre som hashbud i Horsens fra oktober til december.

Den 9. december blev ondt værre for kvinden. Hun blev frarøvet 9000 kroner, som hun havde tjent ved at sælge hash.

Det fik ifølge sigtelsen tre af mændene til at true med at skære hendes fingre af og forlange, at hun skaffede pengene.

Dagen efter dukkede tre af de sigtede ifølge politiet op på hendes bopæl, hvor de tvang hende ned i kælderen, mens de stjal forskellige ting fra hjemmet.

De truede med, at der ville komme 50 hætteklædte personer, hvis hun meldte det til politiet. Desuden blev hun idømt en dummebøde på 21.000 kroner, lyder det i sigtelsen.

Den 30. december blev hun i en bil slået flere gange og truet til at skaffe 10.700 kroner af dummebøden på 21.000 kroner.

Dommeren besluttede, at de otte mænd skal sidde varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Ifølge Horsens Folkeblad nægter mændene sig skyldige.