Narko og pistol i hjemmet udløser syv års fængsel

Sidste år i februar fandt politibetjente store mængder ulovlige stoffer og en skarpladt pistol på en adresse i Roslev ved Limfjorden.

Fredag er adressens beboer - en 33-årig mand - blevet idømt syv års fængsel for at have opbevaret stofferne og våbnet i sit hjem.

Det skriver anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Dommen blev afsagt ved Retten i Viborg.

TV Midtvest har talt med senioranklager Claus Benner, der har ført sagen på vegne af anklagemyndigheden. Han fortæller, at der blandt andet blev fundet hash, amfetamin og kokain i hjemmet i Roslev.

Sagen blev ført som en tilståelsessag, og den tiltalte, Jesper Engelbrekt Kristensen, valgte at modtage dommen.

Anklagemyndighedens påstand var, at sagen skulle udmunde i syv års fængsel, hvilket retten altså valgte at følge.

Straffen for besiddelse af narkotika varierer, alt efter hvilke typer stoffer der er tale om - samt hvor stor en mængde.

Det er en skærpende omstændighed, hvis en person har været i besiddelse af stoffer med det formål at sælge dem videre.

Er mængden større, end det der vurderes at svare til en enkelt persons forbrug, antages det som udgangspunkt at være beregnet til videresalg.

Hvad angår ulovlig våbenbesiddelse, blev strafferammen i den typer sager under særligt skærpende omstændigheder udvidet tilbage i 2017.

Det er en særligt skærpende omstændighed, hvis der er tale om skydevåben eller sprængstoffer.

Strafferammen blev udvidet fra seks til otte år. Samtidig blev minimumsstraffen sat op fra et til to år for ulovlig besiddelse af skydevåben eller sprængstoffer.

Det fremgår ikke umiddelbart, hvor stor en mængde narkotika Jesper Engelbrekt Kristensen er blevet dømt for at opbevare på sin adresse - blot at der har været tale om "store mængder".