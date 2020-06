Nancys støvler trampede ud af fars skygge

Lige så ikonisk som hendes efternavn er Nancy Sinatras kæmpehit "These Boots are Made for Walking" fra 1966 og med den berømte faldende basgang.

Hun har lagt stemme på en stribe hitlistehits såsom duetter med Dean Martin og sågar "Somethin Stupid" med sin legendariske far.

Hun indspillede også et af de mest berømte James Bond-temaer nogensinde: "You Only Live Twice".

Men gennembruddet og millioner på kontoen kom med den tidsløse støvlesang, som hun fremførte i go-go-støvler, miniskørt og højt hår.

Den sikrede hende endda en kontrakt med farens pladeselskab, Reprise, da hun på det tidspunkt solgte flere plader end selv ham.

Hun indspillede også duetter med den excentriske producer, sangskriver og sanger Lee Hazelwood, der havde skrevet hendes gennembrudshit. Egentlig til sig selv. Men Nancy overbeviste ham om, at de trampende støvler "all over you" ville lyde for groft i en fyrs mund, men perfekt i en piges.

Det var et smart valg. Den solgte i fire millioner eksemplarer og blev en slags slagsang for mange unge kvinder, der mente, at nu kunne de selv.

Fra midten af 1970'erne droslede hun ned på aktiviteterne i 10-15 år for at hellige sig familie og morrolle.

Til gengæld vakte det ny opsigt, da hun i 1995 som 54-årig lod sig fotografere nøgen til Playboy Magazine.

- Som feminist har jeg det helt fint med at gøre det i min alder. Hvad galt er der i at nyde den nøgne kvindekrops skønhed, sagde hun. Hendes voksne døtre og far Frank bakkede hende op.

Sideløbende med sangkarrieren har Nancy Sinatra medvirket i syv spillefilm. Mest kendt er "Speedway" over for Elvis Presley i 1968 og "De vilde engle" med Peter Fonda i 1966.

Hun har også skrevet to bøger, der tegner et varmt og kærligt portræt af hendes far langt fra hans vanlige wannabe-gangster image.

Hun var som ganske ung i ti år gift med popsangeren Tommy Sands. Siden blev hun gift med den nu afdøde danser og koreograf Hugh Lambert, som hun fik to døtre med.