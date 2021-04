Nævnsformand: Asyl i Danmark er ikke et tag-selv-bord

Det siger Flygtningenævnets formand, landsdommer Henrik Bloch Andersen, i et interview med Berlingske fredag.

Det skyldes, at forholdene i området ikke længere er så usikre, at de kan begrunde en midlertidig beskyttelsesstatus, fortæller han til avisen.

- Jeg har også fulgt lidt med i debatten, og selv om det kan blive udlagt, som om at det er et tag-selv-bord at få asyl i Danmark, så er det ikke tilfældet, siger han til Berlingske.

- Flygtningenævnet er til for at vurdere, om der er en reel risiko for de personer, der måtte vende tilbage til deres oprindelsesland, og hvis det ikke er tilfældet, kan vi ikke give asyl.

Det er Flygtningenævnet, som behandler klager om asylrelaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen. Nævnet er et uafhængigt, domstolslignende organ.

I en række principsager har nævnet tidligere stadfæstet afgørelser i Udlændingestyrelsen om afslag på asyl for flygtninge fra området.

Senest er sagen kommet på den politiske dagsorden, da gymnasieeleven Aya Abu-Daher, der i 2015 flygtede fra Syrien, har fået inddraget sin opholdstilladelse.

Det har først til diskussion om, hvorvidt forholdene rent faktisk er sikre. Både ngo'er og regeringens støttepartier har kritiseret den nye praksis.

Udlændingestyrelsen oplyser til Berlingske, at det drejer sig om i alt cirka 500 flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus fra Damaskus-området, der i år potentielt kan få inddraget eller nægtet en forlængelse af deres opholdstilladelse.

Borgerkrigen i Syrien brød ud i marts 2011. Inden da havde Syrien en befolkning på cirka 22,4 millioner mennesker.

Men en stor del af dem er siden blevet drevet på flugt både internt i Syrien og til udlandet.