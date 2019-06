En landerapport, der blev udgivet i februar, tegner ifølge Udlændingestyrelsen et billede af, at der generelt er en forbedring af forholdene i de regeringskontrollerede områder - særligt Damaskus-provinsen.

Nævn: Syrisk flygtningefamilie får lov til at blive

Udlændingestyrelsen gav for to måneder siden en syrisk flygtningefamilie afslag på forlængelse af opholdstilladelsen, da man vurderede, at den generelle sikkerhedssituation i Damaskus-området var forbedret.

Fredag har Flygtningenævnet imidlertid omgjort afgørelsen, og familien får alligevel lov til at blive. Det oplyser familien til Berlingske, og det fremgår af Flygtningenævnets hjemmeside.

Det skyldes, at familien får status af individuelt forfulgte, i stedet for at de fik asyl på baggrund af den generelle situation. Derfor er der ingen garanti for, at de andre sager også falder ud til fordel for flygtningene.

Nævnet kan altså stadig vurdere, at den generelle sikkerhedssituation i Damaskus er forbedret i en grad, så flygtninge, som Flygtningenævnet ikke mener er individuelt forfulgte, mister deres ophold.

Sagen er den første af seks berammede prøvesager, der har principiel karakter.

Prøvesagerne handler om flygtninge, som har fået asyl på baggrund af de generelle forhold i hjemlandet efter udlændingelovens paragraf 7, stk. 3.

I Danmark er det omkring 4700 af de godt 20.000 flygtninge, som har fået asyl på den baggrund.

De flygtninge, der er i spil i prøvesagerne, er dog kun dem, som er fra Damaskus-provinsen. Baggrunden er en landerapport fra Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp.

Vicedirektør i Udlændingestyrelsen Anders Dorph har tidligere i et indlæg i Altinget forklaret, at prøvesagerne følger en lovændring fra 2015. Den blev til med et bredt flertal under SR-regeringen.

Ændringen skiller de flygtninge ud, som alene har fået beskyttelse og ophold i Danmark på grund af de generelle forhold i hjemlandet.

Ifølge loven kan opholdstilladelsen for den gruppe flygtninge inddrages efter forbedring af de generelle forhold i hjemlandet. Det gælder, uanset at forholdene fortsat er alvorlige og må betegnes som skrøbelige og uforudsigelige.

Faren i familien, hvis sag er afgjort som den første fredag, har stillet sig frem i Berlingske med sit fornavn, Zaher. Her fortalte han, at han tre gange tidligere var blevet tilbageholdt for deltage i demonstrationer mod den syriske diktator, Assad.

I afgørelsen fredag finder Flygtningenævnet "det sandsynliggjort, at den mandlige klager ved en tilbagevenden til Syrien risikerer forfølgelse som følge af, at de syriske myndigheder anser ham for politisk aktiv og modstander af styret (imputed political opinion)."