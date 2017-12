Næstformand vil drøfte strid mellem Khader og imam i præsidiet

- Det er vigtigt, at vi diskuterer, om han er gået ud over de grænser, vi som politikere skal holde os inden for - hvad angår at true og misbruge vores autoritet og magt, siger Christian Juhl til Ritzau.

Han henviser til Berlingskes forside lørdag, hvor imam og leder af Exitcirklen, Sherin Khankan, hævder, at Naser Khader har forsøgt at presse hende til tavshed med gamle private billeder af hende.

- Jeg kan jo ikke vurdere det juridiske i det, men det går vidt over mine grænser for, hvad vi som politikere kan tillade os. Det ligner, han prøver at true en person til tavshed i en sag om bevillinger, siger Christian Juhl.

Khader og Khankan har ifølge sidstnævnte haft et forhold i en kort periode i 1999 - hvilket flere kilder bekræfter over for Berlingske. Det var i denne tid, Khankan sendte billeder af "dyb personlig og privat karakter" til Khader.

I en privat besked, som Khader sendte til Khankan forrige torsdag, og som Berlingske har set, skriver han blandt andet:

- Jeg fandt en hel del i kassen i går, blandt andet fotos vi tog sammen i Lund i år 2000 og et modelfoto, du sendte til mig i 1999. Gider du holde op med at lyve?

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, afviser Christian Juhls ønske om at sætte sagen på dagsordenen for næste præsidiemøde:

- Det er en privat sag mellem to mennesker, som vi i hvert fald på nuværende tidspunkt ikke skal blande os i.

- Det er slet, slet ikke vores sag. Selvfølgelig kan Christian Juhl tage det op under eventuelt, der kan man jo diskutere alt. Men det kan ikke komme på dagsordenen, siger hun.

Khader har siden september rejst en række anklager mod både Khankan og hendes kollega i Exitcirklen, Khaterah Parwani.

Sammen med Martin Henriksen (DF) og Marcus Knuth (V) har han forsøgt at stoppe en satspuljebevilling på 680.000 kroner til foreningen, der arbejder med psykisk vold mod kvinder og æresrelaterede konflikter.

I en fælles mail har de tre politikere beskyldt Khankan for at forsvare stening og piskeslag som straf for utroskab. Beskyldninger, hun har afvist. Hendes advokat er ved at udfærdige en stævning mod de tre for injurier.

En juraprofessor vurderer over for Berlingske, at Khaders besked er på kant med straffeloven, blandt andet fordi det er i strid med straffelovens paragraf 264 d at videregive dybt personlige og private billeder.

Khader ønsker ikke at stille op til interview med avisen, men han afviser i en mail at have truet Khankan - og opfordrer hende til at "stoppe sine manipulationer og klynkeri".

I en mail til Berlingske skriver partiformand og justitsminister Søren Pape Poulsen (K), at han vil tage "en samtale" med Khader:

- Jeg synes, det på alle måder er en ulykkelig sag, og det lader først og fremmest til at være et personligt drama mellem Naser Khader og Sherin Khankan, der ser ud til at være kørt fuldstændigt af sporet.