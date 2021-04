Næstformand for SF havde frygtet værre fra chikane-rapport

- Jeg har nok frygtet, at det var et meget større problem. Man må sige, at vi ikke adskiller os fra andre dele af samfundet i, at vi også har udfordringer. Dem kan vi nu gøre noget ved.

- Så jeg synes ikke, at vi har kæmpestort problem. Men problemer nok til, at vi skal tage det alvorligt og gøre noget ved det, siger næstformand i SF Lise Müller.

Rapporten beskriver blandt andet, at "især kvindelige medlemmer af SFU (SF's ungdomsorganisation red.) oplever seksuel chikane fra ældre medlemmer af SF, og at dette er alment kendt blandt medlemmer."

Og at unge SFU'ere bliver advaret mod "bestemte SF-medlemmers adfærd".

- Det er svært at sige, om problemet er personer eller kultur. Men jeg tror, at der er en kultur, vi skal have kigget på. En kultur, der gør, at nogen føler sig krænket.

- Så jeg kan ikke sige, at det handler om personer. Men der er helt tydeligvis noget, vi ikke har vidst tilstrækkeligt om og ikke har fået håndteret, siger hun.

Adspurgt om, hvorvidt undersøgelsen og arbejdet med at afdække chikane har fået konkrete konsekvenser for personer i partiet, siger Lise Müller:

- Jeg kan ikke gå ind i personsager eller konkrete sager. Men jeg tror, at opmærksomheden omkring problematikken har fået nogen til at tænke over, hvad de selv har oplevet.

- De sager, der har været, er blevet håndteret efter de retningslinjer, vi har lavet. Og der kan have været forskellige sanktioner, siger hun.

SF skal nu ifølge Lise Müller arbejde med, hvordan man taler sammen i partiet og have mere fokus på chikane og forskelsbehandling i ledelsen.