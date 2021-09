Næsten hver anden er imod 11 ugers øremærket barsel til far

Det er på trods af, at godt 45 procent i samme måling mener, at mænd bør holde mere barsel, end de gør i dag. Godt hver tredje er hverken for eller imod.

45 procent af danskerne mener ikke, at 11 ugers øremærket barsel til far er en god idé. 30 procent er for forslaget.

Men ønsker man, at mænd skal tage mere barsel, er øremærkning vejen frem, mener Philip Rosenbaum, adjunkt ved Økonomisk Institut på Copenhagen Business School (CBS).

- Alle erfaringer fra andre lande viser, at måden, vi kan få flere fædre til at tage barsel, er netop ved at øremærke. Andre tiltag har virket mindre, siger Philip Rosenbaum.

Her peger han på vores nabolande, der i mange år har haft mere øremærket barsel til mænd.

- I Sverige, Norge og Island ser vi mange flere mænd tage barsel, og delen af barslen, der bliver taget af mænd, er højere end i Danmark.

En af grundene til, at Danmark er så langt efter nabolandene på dette spørgsmål, er retorikken, mener Philip Rosenbaum.

Derfor er han heller ikke overrasket over, at 45 procent er imod de 11 ugers øremærket barsel til mænd, mens 30 procent synes, det er en god idé.

- Den måde, vi har talt om det historisk i Danmark, har været, at det offentlige ikke skal gå ind og bestemme over, hvordan familierne tager barslen. Så vi har haft en helt anden retorik i Danmark end i andre lande.

Den vurdering er Tine Rostgaard, professor og ligestillingsforsker ved Roskilde Universitet, enig i.

- Der er gået politik og ideologi i det, og nu kommer store stygge EU og vil indføre det også. Så det er ikke blevet et ligestillingsprojekt. I andre lande har det været et ligestillingsprojekt hele vejen igennem, og man har ikke haft de samme problemer med at se det som en rettighed for faren, siger hun.

Tine Rostgaard mener videre, at holdningen til øremærket barsel til mænd vil ændre sig med tiden til det positive, hvis forslaget indføres, som det er set i nabolandene.

Målingen viser samtidig, at der ikke er nogle signifikante forskelle på, hvordan mænd og kvinder svarer på spørgsmålene.

11 ugers øremærket barsel til både mødre og fædre er en del af en ny aftale mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening.

Aftalen mangler dog at blive stemt igennem i Folketinget, før den kan blive en realitet.

I dag er der to ugers øremærket barsel til far, mens mor har 14 ugers øremærket barsel efter fødslen.

Med øremærket barsel forstås, at barslen bortfalder, hvis ikke den forælder, den er øremærket til, afholder den.

Voxmeter-målingen er foretaget fra 15. til 21. september med svar fra 1000 repræsentative respondenter.