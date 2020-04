Næsten 200.000 er blevet testet for coronavirus

De seneste dage har budt på en stor stigning i antallet af test for coronavirusset.

De danske sundhedsmyndigheder har - eller er i gang med - at opføre 16 store testtelte rundt i landet.

De skal samlet kunne teste 20.000 personer om dagen og skal dermed supplere de test, som bliver foretaget på landets sygehuse.

Den ekstra kapacitet skal sikre, at alle med symptomer for coronavirus kan blive testet.

Det er en del af myndighedernes nye teststrategi, der skal være med til at sikre, at flere dele af samfundet kan blive genåbnet.

Antallet af test er formentlig endnu højere end de officielle tal. Opgørelsen inkluderer ikke test, hvor der endnu ikke foreligger testsvar.

Derfor ventes tallet at stige, i takt med at testresultaterne tikker ind.

Samlet er 9158 testet positive for coronavirus. Det er en stigning på 150 personer det seneste døgn.

Mere end to tredjedele har overstået deres infektion. Man havner i den gruppe, hvis man 14 dage efter den positive test ikke er indlagt eller død.

Tallene for dødsfald og indlæggelser opdateres klokken 14.00 torsdag eftermiddag.

Status før onsdagens opdatering er, at 443 er bekræftet døde med coronavirus.

Opgørelsen gælder for alle, der er døde inden for 60 dage efter en positiv test for smitte med coronavirus. 267 personer med coronavirus er indlagt.

Antallet af indlagte har med få undtagelser været faldende hver dag gennem hele april.