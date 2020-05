Næsten 10.000 er blevet testet coronapositive i Danmark

Samlet har 270.680 personer fået svar på en coronatest. Det er en stigning på 12.942 i forhold til den forudgående opdatering fra Statens Serum Institut.

I optællingen er der ikke medregnet de test, der endnu ikke er kommet svar på, eller hvor resultatet har været uklart.

Dermed kan antallet af test ligge højere end de øjeblikkeligt 270.680 stykker.

Antallet af smittede kan også ligge højere, da der er en mulighed for, at ikke alle, som rent faktisk er smittede, bliver testet og registreret i statistikken.

Inden for den seneste tid er der blevet opsat flere testcentre rundt om i landet for at kunne teste endnu flere, end man kunne i forvejen.

Målet med testcentrene har været at kunne teste op mod 20.000 personer om dagen.

I den seneste opdatering fra Statens Serum Institut indgår der ikke tal for antallet af coronarelaterede dødsfald i Danmark.

Tirsdag eftermiddag oplyste Statens Serum Institut, at antallet af døde med coronavirus var steget med ti personer til i alt 503.

Her blev det også oplyst, at i alt 7296 personer har overstået infektion med coronavirus.

Myndighederne arbejder ikke med raskmeldte. En overstået infektion tælles med, når man 14 dage efter konstateret smitte hverken er indlagt eller død.

I øjeblikket er Danmark ved at genåbne samfundet gradvist, efter at det har været lukket delvist ned for at mindske spredningen af coronavirus.

Indtil videre har genåbningen bestået i ting som at sende de mindste børn tilbage i skole og at give nogle butikker lov til at tage imod kunder.

Genåbningen har samtidig været med til at øge smittetrykket, der angiver, hvor stor risikoen er, for at en smittet videregiver smitten til en anden.

Senest har Statens Serum Institut oplyst, at smittetrykket er steget fra 0,6 til 0,9. Det vil sige, at en smittet i gennemsnit vil smitte 0,9 andre personer.

Med andre ord vil spredningen af virusset reduceres, så længe smittetrykket befinder sig under 1,0.