Næste års melodigrandprix kan blive på bånd

Tidligere på året annoncerede EBU at det internationale Melodi Grand Prix 2021 skal afholdes lige meget hvad.

Onsdag løfter arrangørerne sløret for, hvordan det kommer til at ske.

Optagelsen skal laves i et studie og må ikke vises til offentligheden før konkurrencen.

Den vil blive afspillet på det tidspunkt i showet, hvor en deltager egentlig skulle optræde live.

I stedet for et strengt optagelsesformat, opfordrer arrangørerne til frihed og kreativitet, når optagelsen skal i hus.

Dog må optagelsen ikke indeholde virtuel reality, droneskud, konfetti, green screen-effekter eller vand.

Optagelsen må ikke være fra det nationale show, men må gerne bruge den samme lokation til optagelsen efterfølgende.

EBU skriver, at det helst ser, at optagelserne slet ikke kommer i brug, men at man med dem sikrer, at alle landes optræden bliver set af "millioner af seere" uanset hvad.

Det danske bud på en Eurovision-vinder skal findes 6. marts.

Grundet coronasituationen bliver showet også herhjemme anderledes, end man er vandt til.

Den normalts store Grand Prix-scene er skiftet ud med DR Byens studie 5. Det har man valgt for at undgå en situation som den i foråret.

Her optrådte deltagerne i en tom Royal Arena, efter at det få dage før showet blev vurderet, at det ikke var forsvarligt at tillade publikum i Arenaen på grund af coronavirus.

Eurovision Song Contest 2021 bliver afholdt i maj i Rotterdam.