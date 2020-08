Nabokommuner vil hjælpe nødstedte Ringsted med coronasmittede

I Ringsted er der så mange coronasmittede, at kommunen har bedt nabokommuner om hjælp til at sørge for isolationspladser.

Og nabokommunerne Sorø og Faxe melder sig klar til at give en hjælpende hånd.

- Vi er vant til herude på Sydøstsjælland at hjælpe hinanden, når det gælder, så det er en henvendelse, vi ser positivt på.