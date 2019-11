Naboer venter på at få elledninger fjernet som lovet

Trods et politisk løfte om at fjerne master og højspændingsledninger tre steder i landet for at forskønne landskabet har naboerne i flere år ventet forgæves.

Det skriver Jyllands-Posten.

I 2009 blev det lovet, at master og ledninger ved blandet andet Roskilde Fjord, Kongernes Nordsjælland og Årslev Engsø uden for Aarhus skulle fjernes "i løbet af fem-seks år."

Siden satte et politisk flertal de tre forskønnelsesprojekter på pause, men med PSO-aftalen fra 2016 blev det på ny besluttet, at de højspændte 400 kilovoltledninger skulle fjernes de tre steder.

Denne gang blev der dog ikke aftalt en tidsfrist.

I dag hænger alle ledningerne der endnu, og Energinet, der har ansvaret for det danske elnet, kan ikke fortælle, hvornår de bliver pillet ned.

- Inden for 12 måneder kan jeg berette om, hvornår projekterne er færdige, siger Henrik Riis, direktør i Energinet, til Jyllands-Posten.

Han kan ikke uddybe, hvor mange år der vil gå, fra der er en tidsplan, til ledningerne er fjernet.

- De ligger i porteføljen, og i PSO-aftalen står, at de skal gennemføres, og det skal de så. Og så må vi lave vores prioritering, siger Henrik Riis til avisen.

Han understreger, at "de projekter, som skal modarbejde forsyningssikkerhedsmæssige udfordringer og derfor har en hård deadline, kommer før noget af det andet".

Dansk Folkeparti kalder det "dårlig stil", at borgerne ikke har fået klar besked om, hvornår ledningerne bliver fjernet, for "folk bør vide, hvad de har at gøre med, i stedet for at det hele blafrer i vinden", siger Dennis Flydtkjær (DF) til Jyllands-Posten.

Enhedslistens energiordfører, Søren Egge Rasmussen, efterlyser en klar plan fra Energinet:

- Det skylder man de berørte borgere, siger han til avisen.

Klima- og energiminister Dan Jørgensen skriver i en mail til Jyllands-Posten, at han ikke har mulighed for at kommentere sagen.